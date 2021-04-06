Василий Орлов попросил министров наградить медиков, оперирующих в кардиоцентре во время пожара

Уже отметили около 20 человек. Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Глава региона Василий Орлов во вторник, 6 апреля, вышел в прямой эфир в Instagram и ответил на вопросы жителей. Затронул губернатор и тему с пожаром в благовещенском кардиоцентре на ул. Горького.

По словам Василия Орлова, во вторник, 6 апреля, он встречался с медиками, которые оперировали во время пожара, и с отличившимся пожарными. Порядка 20 человек получили благодарственные письма от амурчан.

- Я лично созвонился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и министром по делам ГО, ЧС Евгением Зиничевым, попросил приставить медиков к государственным наградам. Но указ лично подписывает Владимир Путин. Это решается после тщательной проверки, - объяснил губернатор Амурской области.

В целом глава региона надеется, что всех наградят.

Орлов добавил, что о пожаре ему сообщили сразу, он знал, что там происходит – все это было «волнительно». После ликвидации возгорания губернатор дал поручение проверить подобные медицинские учреждения, где есть лежачие больные.

- О причинах я не могу говорить, ведутся следственные действия, - добавил губернатор.

Напомним, сильный пожар вспыхнул в здании по ул. Горького днем 2 апреля. Пока огнеборцы устраняли возгорание, эвакуировали пациентов и персонал, в кардиоцентре проводилась операция. Медицинская бригада около двух часов оперировала на открытом сердце и не могла покинуть помещение.

Ранее в Минздраве Амурской области рассказали, что все пациенты, эвакуированные из кардиоцентра, продолжают получать все необходимое лечение в соответствии со стандартами. У мужчины, которого оперировали во время пожара, отметили некоторое улучшение в динамике.

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