«Надо было помочь»: герой-анестезиолог отказался эвакуироваться из горящей в Благовещенске клиники, хотя его операция закончилась

После завершения своей операции Станислав Фукс отправился на помощь к коллегам. Фото: коллаж МЧС Амурской области.

Спасение в авиакатастрофе, в горах, на пожаре – многие истории из жизни становятся сюжетами для героических фильмов. То, что произошло в Благовещенске второго апреля, однозначно повод для будущего киносценария, - сюжет, которого еще не бывало. Там медики закончили сложнейшую операцию в объятом огнем кардиоцентре. «Комсомолка» узнала подробности – продолжаем рассказывать, как это было, и о тех, кто совершил этот подвиг.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Напомним, в пятницу в благовещенском кардиоцентре случился крупный пожар. Полыхнула старая проводка под куполом.ю огонь пошел по деревянный перекрытиям, повалил дым. В это время проводились плановые операции. Только одну из их смогли остановить, а врачей эвакуировать. Вторая продолжалась в горящем здании до конца.

- В какой-то момент к нам постучались с той стороны и сказали, что нужно эвакуироваться. Мы все дружно посмеялись. Как мы уйдём, если пациент уже на искусственном кровообращении? Мы просто не могли оставить человека в такой ситуации, - рассказывает сердечнососудистый хирург Александр Филиппов.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

А вот анестезиолог Станислав Фукс был одним из тех, кто с полным правом мог уйти. Но врач решил остаться. После завершения своей операции он отправился на помощь к коллегам.

Фото: www.instagram.com/va.orlov

- Станислав Фукс, анестезиолог пришел из другой операционной, когда там закончили операцию. Не эвакуировался. Помощь его была как раз кстати, - говорит о коллеге перфузиолог Георгий Кондратов.

После происшествия губернатор Приамурья Василий Орлов опубликовал на своей странице в социальных сетях список врачей-героев, которые участвовали в операции. Среди них, конечно, и Станислав Фукс.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

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