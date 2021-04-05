Тот, кто все проспал! Пациент, ради которого в Благовещенске врачи остались в горящей клинике, идет на поправку

Сейчас состояние прооперированного амурчанина улучшилось. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Пожар в Благовещенском кардиоцентре, случившийся в пятницу, продолжает обсуждать вся страна. Историей, достойной стать сюжетом для фильма стала работа бригады врачей, которая провела в полыхающем здании операцию на открытом сердце. Им пациент обязан жизнью дважды: и за то, что ювелирно «починили» сердце, и что сделали это в условиях ЧП: одновременно делая разрезы, затыкая щели от дыма, принимая в окно от спасателей баллоны с кислородом и подключая электричество...

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Понятно, что для пациента все это осталось за кадром: он единственный, кто стал одним из главных героев происходящего, но ничего этого не знал. Находился под анестезией, а пришел в себя уже в другой клинике – чистой белой палате, где ничего не могло сказать ему о случившемся. Андрей приехал в Благовещенск на лечение издалека – он живет в Селемджинском районе, поселке Февральск.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

– Я сама в тот день упала неудачно, дочка меня отвезла в травмпункт, - рассказала его двоюродная сестра Вера Цыпкова. - Даже не знала что брат, Андрей, должен был лечь на операцию. Он не хотел афишировать свое состояние и не стал рассказывать о планах всем членам семьи. Сидим, видим новости о пожаре в кардиоцентре. Волновались, конечно, такой страх! Дочка мне читала все. Но мы даже не знали, что брат там. Уже вечером сидели, смотрели новости про операцию. Позвонила моя сестра. Мне она двоюродная, а Андрею родная. Говорит: «Видела новости?» «Видела», - отвечаю ей. А она в ответ: «А знаешь, кого там оперировали во время пожара? Брата твоего, Андрея!».

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

- Состояние у него сначала было тяжелое, но так всегда бывает после операции. Сейчас уже стало лучше. К нему людей не пускают, ни жену, никого - из-за коронавируса. Но все точно будет хорошо. Он у нас такой оптимист, характер, как у Васи Теркина. Шутит всегда, рассказывает что-то. А уж после всего пережитого! Сам бог велел быстрее подниматься на ноги! Вообще, читала новости, заметки о героизме врачей и плакала. Эмоций было так много, что я даже написала стихотворение с благодарностью врачам, - делится женщина. - Слов нет. Привык, что видишь героев в фильмах, и это тебя не касается. Издалека все. Сейчас уже осознаешь, какой риск был, как страшно. Нет просто таких слов, чтобы выразить все, что мы чувствуем. Планируем с сестрой, если она сможет приехать в Благовещенск, лично поблагодарить всех врачей!

Между тем, в министерстве здравоохранения Приамурья сообщили, что пациенты кардиологического центра находятся под присмотром врачей в областной больнице.

– Все пациенты кардиохирургического центра АГМА, экстренно переправленные в Амурскую областную клиническую больницу силами бригад Благовещенской станции «скорой медицинской помощи» и территориального центра медицины катастроф, продолжают получать все необходимое лечение в соответствии со стандартами. Отмечается некоторое улучшение в динамике состояния пациента, которому медики КХЦ проводили хирургическую операцию во время пожара. В целом, его состояние соответствует послеоперационному периоду, – сообщили в пресс-службе министерства.

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