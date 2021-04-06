Амурский кардиохирургический центр ждет масштабный ремонт

Фото: www.instagram.com/va.orlov

Пожар в Амурском кардиохирургическом центре полностью уничтожил кровлю здания. Теперь памятник архитектуры ждет масштабная реставрация.

План первоочередных действий уже определили. Сейчас нужно установить временную крышу, чтобы защитить здание от осадков и предотвратить дальнейшее разрушение.

- Будут разработаны техническое задание и смета для реставрационных работ, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Первые работы будут профинансированы из резервного фонда правительства Приамурья, я уже дал необходимое поручение.

Фото: www.instagram.com/va.orlov

Подробнее о дальнейшей судьбе архитектурного памятника рассказал руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

- Разработка полного проекта реставрации и восстановления здания займет, ориентировочно, до одного года, поскольку помимо восстановления кровли необходимо выполнить ремонт инженерных коммуникаций, ремонт и восстановление систем вентиляции и кондиционирования воздуха, замену электрики, - перечисляет Виталий Александрович. - Мы рассчитываем, что к середине-концу мая мы уже установим временную кровлю.

Кроме того, здание находится в государственной собственности.

Фото: www.instagram.com/va.orlov

- Мы предполагаем, что реставрационные работы будут финансироваться из федерального бюджета, - добавил Виталий Ребизант.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Спасло чердачное перекрытие

Молоканский молитвенный дом - именно в этом здании располагается кардиохирургический центр, в котором случился пожар. Изначально оно было одноэтажным.

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Как рассказали в инстаграм-паблике @amurotgoloski, чердачное перекрытие в здании кирпично-сводчатое, по металлическим балкам. Оно и спасло внутренние помещения клиники - не позволило огню спуститься вниз, поэтому перекрытия остались целы. Однако сейчас специалисты будут проводить исследования, чтобы определить, где требуется усиление.

- А вот междуэтажное перекрытие, которое было смонтировано в советские годы, оно деревянное. От огня оно не пострадало, но помещения все залиты, - уточняют краеведы.

Историки также выразили свои пожелания по реконструкции здания:

- От себя надеемся, что при реконструкции некоторые окна второго этажа будут заложены и будут восстановлены арки и лепнина.

КСТАТИ

Возобновили работу

Несмотря на недавнее происшествие, клиника кардиохирургии возобновляет работу с 7 апреля. Принимать пациентов будут в других корпусах.

- Кто был записан на прием к специалистам клиники и кому назначены были госпитализации - с каждым из вас свяжутся наши сотрудники в самое ближайшее время и расскажут о дальнейших действиях! - оповещают специалисты кардиоцентра.

Телефон для записи 77-06-02 (начало работы в 08.00).

Записаться к врачу можно и через сайт клиники amur-cardio.ru

Для пациентов будут возможны:

- бесплатный амбулаторный прием кардиохирурга;

- платные приемы всех специалистов (кардиолог, сосудистый хирург, кардиохирург);

- платные приемы диагностической службы: ЭКГ, холтер, тестирование ЭКС, УЗИ, компьютерная томография.

При этом лаборатория временно работать не будет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Награда за подвиг

Спасателей, боровшихся с огнем в кардиоцентре, и медработников, которые сражались за сердце пациента во время пожара, наградили, сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Амурской области

- И медикам, и спасателям пришлось действовать в крайне непростой, экстремальной ситуации, - заметил губернатор Приамурья Василий Орлов. - У спасателей, пожарных, конечно, такая профессия, но в любом случае этот вызов оказался экстраординарным, потому что во время пожара продолжали работать хирурги. За ситуацией с самого начала с тревогой следила вся страна. И с огромным облегчением все мы восприняли известие о том, что все закончилось хорошо. Конечно, мы не должны допустить повторения таких ситуаций. Тем не менее, этот случай показал, что в мирной жизни есть место подвигу.

Медикам и пожарным вручили Благодарность губернатора Амурской области за самоотверженность и героизм, проявленные при проведении хирургической операции. Глава региона также поговорил с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко и министром Российской Федерации по делам ГО и ЧС Евгением Зиничевым по поводу награждения врачей и спасателей государственными наградами. Министры идею поддержали, и после прохождения необходимых процедур амурские герои получат свои награды.

-Уверен, что мы с вами еще соберемся на церемонии вручения этих наград. А сегодня я хочу поблагодарить вас от лица всех жителей Амурской области, - обратился к медикам и спасателям Василий Орлов.

Фото: Правительство Амурской области

КОНКРЕТНО

Награды получили:

- Елена Андриевская - медицинская сестра - анестезист отделения анестезиологии-реанимации клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России;

- Георгий Кондратов - врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России;

- Александр Коротких - главный врач клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России;

- Надежда Науршина - операционная медицинская сестра кардиохирургического отделения клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России;

- Виктор Никитин - заведующий отделением анестезиологии-реанимации - врач анестезиолог-реаниматолог клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России;

- Валентин Филатов - исполняющий обязанности заведующего отделением - врач сердечно-сосудистый хирург клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России;

- Александр Филиппов - врач сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России;

- Станислав Фукс - врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России;

- Ирина Хангану - санитарка кардиохирургического отделения клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России;

- Анжелика Хорсак - операционная медицинская сестра кардиохирургического отделения клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России;

- Алексей Лапаник - врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»;

- Николай Жариков - старший инструктор газодымозащитной службы дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Амурской области, старший прапорщик внутренней службы;

- Сергей Жимпелев - помощник начальника караула 12-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Амурской области, старший прапорщик внутренней службы;

Фото: Правительство Амурской области

- Тимофей Зуев - помощник начальника караула 2-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Амурской области, старшина внутренней службы;

- Сергей Куксов - заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной смены Главного управления МЧС России по Амурской области, капитан внутренней службы;

- Сергей Самоха - командир отделения 1-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Амурской области, сержант внутренней службы;

- Николай Степанюк - старший пожарный 12-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Амурской области, младший сержант внутренней службы;

- Владислав Трощенков - старший инструктор-пожарный (спасатель) дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Амурской области, старший сержант внутренней службы;

- Сергей Тищенко - старший пожарный 1-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Амурской области, младший сержант внутренней службы;

- Сергей Фисько - заместитель начальника отдела организации пожаротушения управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Амурской области, подполковник внутренней службы;

- Степан Шевченко - заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной смены Главного управления МЧС России по Амурской области, майор внутренней службы.

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

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