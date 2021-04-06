«Он только выдохнул – да...»: врачи благовещенской клиники - о реакции спасенного пациента на рассказ о пожаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Над головами открытый огонь, а они оперировали. Этот поступок девяти медиков из Благовещенска прославил их на весь мир. Врачи и медсёстры, рискуя собственными жизнями, боролись за одну.

Напомним, пожар произошел 2 апреля, в пятницу, когда полным ходом шли операции. Одну остановить было никак нельзя – она началась за час до возгорания, врачи уже вскрыли грудную клетку. Огонь полыхал два часа, все это время спасатели отстаивали операционную, а врачи оперировали пациента. Это было непросто – операция требует максимальной концентрации, здесь же пришлось одновременно затыкать щели под дверью от дыма, принимать в окно от спасателей баллоны с кислородом (кислородную станцию отключили, чтобы она не взорвалась), подключать резервное электропитание...

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Операция должна идти пять часов, врачи уложились за четыре. Когда пациент пришел в себя, он лежал уже в другой клинике, в белой палате и даже не знал, что еще незадолго происходило вокруг.

Журналисты «Комсомолки» собрали больше информации о героях, а также встретились с ними и поговорили – уже в спокойной обстановке, когда все улеглось.

Сердечно-сосудистый хирург Александр Филиппов

Работает в кардиоцентре с 2013 года.

Окончил Амурскую медицинскую академию, прошёл ординатуру в Новосибирске. На пути хирурга встречались разные ситуации. Бывало, отключали электроэнергию и приходились переключать аппараты на генераторы, но пожара, к счастью или сожалению врача, на его практике ещё не случалось.

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- О возгорании нам сообщила медсестра где-то в 12 часов. Она зашла в операционную и сказала: «Ребята, у нас крыша горит». Я сначала не поверил. Ощущения острой опасности не было. Единственная мысль возникла, что нужно максимально быстро и без последствий закончить операцию. В тот момент, когда мы узнали о пожаре, остановиться уже было нельзя. Сердце было остановлено, вместо него кровь в организме перекачивал аппарат искусственного кровообращения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Находясь внутри, врачи даже не подозревали, что надо ними открытый огонь. Но, видя в окно пожарные машины, эвакуацию пациентов и медиков, спасающих оборудование, операционная бригада понимала: всё это происходит по-настоящему.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Виктор Никитин

Работает в клинике почти 37 лет, но ему также предстояло впервые оказаться в такой сложной ситуации. Но со своими задачами анестезиолог справился. Врач проходил обучение в Швейцарии и Японии, получал знания в лучших российских центрах. Неоднократно в составе бригады Виктору Николаевичу вручали дипломы лауреата конкурса «Признание» в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человеку».

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- Волнение пришло, когда я начал пересматривать ролики в интернете. Всё было как в американском фильме. Сразу возникли мысли, как бы всё случилось, если бы выбрали какую-то неверную тактику. Это, наверное, подвиг пожарных, потому что легко работать, когда всех эвакуировали. А тут оставались люди, которым нужно было сохранить жизни, - говорит анестезиолог-реаниматолог Виктор Никитин.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Медсестра-анестезист Елена Андреевская

Средний медперсонал сработал не хуже врачей. Героические женщины взяли себя в руки и дали отпор слабости и страху. Без них бы точно ничего не получилось. Медсёстры сработали чётко и по инструкции.

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- Страха не было абсолютно. Переживали за наших хирургов. Они ведь работали на сосудах. Пожарные и МЧС создали нам условия без дыма. Огромное им за это спасибо. А гарь почувствовали потом.

Операционная медицинская сестра Надежда Наурушина

Она своими силами пыталась спасти технику. Сначала накрывала аппаратуру пакетами, а когда поняла, что их всё равно зальют водой, начала выносить её из помещения.

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- В медицине я работаю с 2004 года, но с такими экстремальными ситуациями, я ещё не сталкивалась нашу операционную тушили в последнюю очередь. Я с пожарниками начала вытаскивать всю дорогостоящую технику. Сначала я её накрыла пакетами, потому что думала, что пожар небольшой. А когда вышла второй раз и увидела всю эту красоту, то поняла - надо спасать всю аппаратуру, которую только возможно, - говорит Надежда Фёдоровна.

Медсестра Анжелика Хорсак

Работает операционной медсестрой около 20 лет. Раньше она трудилась в городской больнице и думала, что уже видела многое. Но работать в таких экстренных ситуациях Анжелике Михайловне ещё не приходилось.

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- У нас в операционной, слава богу, всё было нормально. Вода не пролилась, дышали мы без респираторов. Но когда вышли, оказались по щиколотку в воде. Тогда и стало понятно, что ужас какой-то. Увидели всех наших коллег, которые бедные мокрые и грязные носили всё оборудование, спасали имущество клиники. Им тоже досталось, - рассказывает медсестра.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Санитарка Ирина Хангану

Работает в клинике меньше года. Несмотря на то, что дрожали руки, и выпрыгивало сердце, Ирина смогла сосредоточиться и не подвести команду.

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- У меня впервые так руки дрожали, когда увидели, что творится за окном. Даже промелькнула мысль, что если ситуация будет критической, можно выпрыгнуть в окно, - вспоминает Ирина Александровна.

Анестезиолог Станислав Фукс

Позже выяснилось, во время пожара в клинике проходила ещё одна операция. Но её смогли прекратить, а всех участников бригады эвакуировать. был одним из тех, кто с полным правом мог уйти. Но врач решил остаться. После завершения своей операции он отправился на помощь к коллегам.

Фото: www.instagram.com/va.orlov/ Читайте на WWW.AMUR.KP.RU: https://www.amur.kp.ru/daily/27260/4392921/

- Станислав Фукс, анестезиолог пришел из другой операционной, когда там закончили операцию. Не эвакуировался. Помощь его была как раз кстати, - говорит о коллеге перфузиолог Георгий Кондратов.

Врач анестезиолог, реаниматолог, перфузиолог Георгий Кондратов

Именно его одним из первых увидел очнувшийся после операции пациент. Для него всё осталось за кадром. Он единственный, кто стал одним из главных героев происходящего, но ничего не знал – находился под анестезией. Мужчине рассказали всё утром, конечно, он был удивлён.

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- Я всё рассказал ему примерно в половину восьмого утра. Спросил: «Помните меня? Видите, что в другом медицинском учреждении находитесь?» Он, конечно, заметил, что палата, место другое. Я ему показал кадры пожара, он выдохнул: «Да...», а потом взял меня за руку и сказал: «Спасибо», - вспоминает Георгий Кондратов.

И.О. заведующего кардиохирургическим отделением, врач сердечно-сосудистый хирург Валентин Филатов

Карьера молодого хирурга началась в 2017 году, такого испытания, как и его коллеги, он, конечно, не ожидал. Больше всего врач переживал за пациента, и очень рад, что все обошлось.

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

- С пациентом все в порядке, его выпишут примерно на 14 сутки. Это обычный срок после таких операций, - коротко прокомментировал Валентин Филатов.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, даже отмечается некоторое улучшение динамики. В целом, его состояние соответствует послеоперационному периоду.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кардиология заработает с 7 апреля

Между тем, амурчан волнует вопрос – когда же заработает кардиология? Во время пресс-конференции 6 апреля главный врач клиники Александр Коротких рассказал, что до тех пор, пока Центр не будет восстановлен, врачи продолжат работу в других корпусах.

В ближайшее время с пациентами, которыми был назначен прием или госпитализация, свяжутся и сообщат о дальнейших действиях. Клиника возобновит работу с 7 апреля.

Работать будут следующие подразделения:

- бесплатный амбулаторный приём кардиохирурга;

- платные приёмы всех специалистов ( кардиолог, сосудистый хирург, кардиохирург);

- платные приёмы диагностической службы: ЭКГ, холтер, тестирование ЭКС, УЗИ, компьютерная томография.

А вот лаборатория пока работать не будет.

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