Десятый герой: в списке врачей, проводивших операцию во время пожара в Благовещенском кардиоцентре, появилась еще одна фамилия

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6 февраля в Благовещенске прошла встреча журналистов с врачами-героями, которые провели сложную операцию на сердце во время пожара. Главный врач клиники рассказал - в список участников операционной бригады добавили ещё одного хирурга.

- Это хирург Домке Алексей Павлович, - объяснил Александр Коротких. - А его сначала в операционной не было, но когда вся эта ситуация случилась, он принял решение прийти и помочь своим коллегам. К сожалению, требовали назвать бригаду, и мы сначала забыли его упомянуть. Простите, в суматохе! Но справедливость восстановлена!

Непосредственно в операции Домке участия не принимал, да в этом и не было необходимости, бригада была полностью сформирована. Но, напомним, на этот раз операция шла в особых условиях. Врачам и медсестрам приходилось параллельно решать другие вопросы – следить, чтобы в палату не проник дым; они принимали через окно от МЧС кислородные баллоны. Этим, необычным для себя в больнице делом, и занялся хирург.

- Центр был обесточен, оборудование запитывали через окно, от генераторов МЧС, - рассказал его коллега, сердечно-сосудистый хирург Александр Пономарёв. - Его вклад был очень важен.

Домке Алексей - высококлассный специалист в области сосудистой хирургии, владеющий современными методами лечения заболеваний. В профессии он уже более 16 лет. Поэтому, когда сообщили о пожаре, врач, не раздумывая ни минуты, пришёл в операционную.

Напомним, в 2 апреля в благовещенском кардиоцентре случился крупный пожар. По предварительным данным, полыхнула старая проводка под куполом. В это время проводились две плановые операции. Только одну из их смогли остановить, а врачей эвакуировать. Вторая продолжалась в горящем здании до конца. Около двух часов врачи работали в условиях опасных для жизни. К счастью, все обошлось, пациент был прооперирован успешно. Сейчас, по словам медиков, его состояние не вызывает опасности. Ориентировочно его выпишут через две недели.

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