Прокуратура и МЧС ищут причины пожара в благовещенском кардиоцентре

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску и эксперты испытательной пожарной лаборатории продолжают выяснять причины и обстоятельства пожара в кардиоцентре, который произошёл 2 апреля этого года.

На месте происшествия специалисты провели следственные действия – осмотрели место, исследовали и изъяли вещественные доказательства. Также был проведён опрос очевидцев и медицинский работников, которые работали в данном корпусе.

По информации пресс-секретаря Главного управления МЧС по Амурской области Дениса Долинина, результаты проверки появятся позже.

Кроме того, на месте пожара работала прокуратура. Сотрудники органов также продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

- Предварительная причина возгорания - нарушение в работе электрической проводки. В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства и причины происшествия, проверит исполнение учреждением законодательства о пожарной безопасности, - сообщили представители надзорного органа.

Также специалисты дадут оценку действиям должностных лиц. В настоящее время прокурорская проверка продолжается.

СПРАВКА КП

Сильный пожар в амурском кардиоцентре вспыхнул к полудню 2 апреля. В момент эвакуации в здании проводились две операции. Одна из бригад работала еще несколько часов: операция велась на открытом сердце, пациента позже доставили в областную больницу.

Медики, проводившие операцию, получили благодарственные письма от губернатора Амурской области Василия Орлова. Глава региона обратился к министрам здравоохранения и ЧС с предложением представить бригаду к государственным наградам.

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