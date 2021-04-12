В Благовещенске решили судьбу аттракционов в Первомайском парке

Фото: www.instagram.com/gorpark_blg

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подвел итоги опроса, который он проводил ранее в своем инстаграм-аккаунте. Глава города поставил вопрос о наличии аттракционов в Первомайском парке. По итогам опроса, 85% благовещенцев проголосовали за то, чтобы детские карусели остались в парке.

Изначально мнения разделились поровну. Через сутки большая часть опрошенных дала положительный ответ.

До этого Олег Имамеев говорил, что мнение горожан будет учтено при принятии окончательного решения. Предполагалось, что взрослые аттракционы будут мешать грохотом и нарушат гармонию парку. А вот «малышковые» карусели уже стали частью истории Первомайского парка.

Всего в опросе приняли участие 3786 человек. Из них 3205 (85%) были за детские аттракционы. Остальные 581 (15%) опрошенных нажали на кнопку «против».