Губернатор Приамурья Василий Орлов возглавил призывную комиссию

Василий Орлов провел первое заседание призывной комиссии Фото: Telegram/OrlovAmur

В Амурской области организована призывная комиссия. Ее возглавил глава региона Василий Орлов. В своем телеграм-канале он сообщил, что первое заседание уже состоялось.

- Президент поручил главам регионов обеспечить призыв людей на службу по частичной мобилизации. Количество и сроки определяет министр обороны. Призывная комиссия в области будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установил для нашего региона, - сообщил губернатор.

В процессе встречи Василий Орлов озвучил главам муниципалитетов порядок работы. Все вопросы по проведению частичной мобилизации на местах находятся в зоне ответственности глав территорий.

Тем временем, Федеральная служба государственной статистики по Амурской области опубликовала данные о возрастном и половом составе населения региона. Так, на 1 января 2022 года в Приамурье проживали 772525 человек. Из них 366153 - мужчины. Самой многочисленной возрастной группой стала категория 35-39 лет - 32886 человек, из них проживают в Благовещенске - 10932. Следом идет более молодая категория амурчан в возрасте от 30 до 34 лет - 30816 человек, из которых 10331 человек проживает в областном центре.

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