На котельной в Райчихинске из-за сбоя объявили локальный режим ЧС, она отапливает 159 домов и детсады

Когда на улицах такой мороз, даже небольшое снижение температуры в квартире становится ощутимым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Райчихинске на котельной «Север» произошёл очередной сбой. Она отапливает 159 многоквартирных домов и четыре социальных объекта - три детских сада и спортивный зал школы №15. Из-за случившегося на предприятии ввели режим ЧС локального характера. Подробности рассказали в мэрии города.

Ввести режим ЧС постановила комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую созвали 17 января. На ней присутствовали как сотрудники администрации, так и представитель ресурсоснабжающей компании ООО «ТВК» и прокурор города.

По словам представителей ресурсной компании, котел №2 нуждается в срочном капитальном ремонте.

- Бюджет города является дотационным, соответственно мы не располагаем средствами для срочного ремонта. Поэтому было принято решение о направлении заявки на выделение субсидии из резервного фонда Амурской области на замену труб поверхности нагрева котла №2 котельной «Север». Сметные расчеты уже подготовлены, - рассказал подробности мэр Райчихинска Юрий Ковалёв.

В свою очередь, по решению комиссии ООО «ТВК» после заключения договора на проведение ремонтных работ, необходимо произвести ремонт котла №2 на котельной «Север» в течение двух месяцев. А в условиях аномального понижения температуры воздуха - обеспечить котельную «Север» топливом повышенного качества в полном объеме.

- Контроль за выполнением решений будем производить совместно с городской прокуратурой, - добавил Юрий Николаевич.

Восстановление теплоснабжения контролирует прокуратура Райчихинска. По информации ведомства, на 09.00 18 января на котельной снижена температура на подаче - в квартирах горожан холоднее, чем положено по нормативам.

- Прокурор г. Райчихинска по фактам нарушений законодательства о теплоснабжении внес представление главе администрации города. Проводится проверка своевременности устранения аварийной ситуации.

Сбой на котельной особенно тревожит жителей Райчихинска потому, что с 16 января в Амурской области установились аномальные морозы. Из-за них школы различных городов и районов переходят кто на дистанционный, кто на свободный режим посещения. Тот же Юрий Ковалёв 17 января объявил, что в школе №3 посёлка Широкий с 18 по 25 января занятия будут начинаться с 11.30 - чтобы дети не шли на них по морозу. Сроки определили исходя из того, что, согласно прогнозам Амургидромецентра, аномальные холода продолжатся и на следующей неделе.

- Кроме того, дополнительные каникулы для учащихся первых классов будут начнутся раньше с 23 января. Остальные школы пока будут работать в прежнем режиме, - уточнил мэр.

Также, по словам главы Райчихинска, проживающие далеко от школы семьи могут на время холодов договориться с директором на свободное посещение занятий. Прогулами отсутствие ученика на уроке считаться не будет, так как дети, оставшиеся дома тоже будут проходить обучение, выполнять задания педагогов.

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