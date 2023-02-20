Пропавшую в Свободном пенсионерку нашли мёртвой

Фото: ПСО «Гром»

Пенсионерка Ольга Алексеевна из Свободного пропала 29 января. Женщина ушла из дома подышать свежим воздухом, но так и не вернулась. Заметив, что её долго нет, дети забили тревогу.

Сама Ольга Алексеевна была родом из Еврейской автономии, запросто могла заблудиться в малознакомом городе - это было первой версией, которую высказали и её дети, и волонтёры поисково-спасательного отряда «Гром». Позднее выяснилось, что в день пропажи женщина взяла с собой наличные. У неё были средства на комнату в гостиницу или, например, билет на автобус. Это расширяло границы поисков.

Женщину продолжали искать три недели, не оставляя надежды. Но 18 Ольгу Алексеевну нашли мёртвой. Её тело находилось на одной из троп, ведущих к городскому кладбищу.

- Мы искренне соболезнует семье Ольги Алексеевны. И благодарим от имени семьи погибшей каждого, кто помогал в информационном и физическом поиске, - обратились волонтёры ПСО «Гром» ко всем, кто был задействован в поиске.

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