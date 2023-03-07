Такие меры позволят обновить парк автобусов в течение двух лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Схема движения автобусов изменится в Благовещенске в начале июня. Некоторые маршруты общественного транспорта продлят, другие – сгруппируют и оптимизируют. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В администрации города рассказали, что схемы движения изменятся у автобусов №30, №36, №38, и №39. Маршрут №38 будет продлен до школы на улице Тепличной, №39 – до микрорайона «Северный». Автобус №30 будет проходить по Дьяченко и Институтской, а также доходить до «Лазурного берега». Общественный транспорт под №36 будет отходить от Красноармейской и идти по Октябрьской, после – по Театральной, а потом возвращаться на Амурскую. Благодаря этому жители города смогут экономно добираться от автовокзала до различных медучреждений.

Скорректируют также движение маршрутов №44, 24, 25, 31, 22, 28, 31. Связано это с тем, что некоторые из перечисленных автобусов дублируют движение друг друга. Взамен маршруток №2 и №4 местные жители смогут воспользоваться автобусами №9, 11, 12, 30, 22, 28, 36, 44.

В мэрии убеждены, что изменится схема движения не кардинально, но именно такие меры позволят обновить парк автобусов в течение двух лет, повысить качество обслуживания, уменьшить потребность в водителях, а также продлить время работы общественного транспорта.

Первое время новая маршрутная сеть будет работать в тестовом режиме, чтобы внести в нее корректировки, если это будет необходимо. По всем вопросам, связанным с изменением движения транспорта, следует обращаться по телефонам: 233-930, 233-931.

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