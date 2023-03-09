Амурчанин получил 10 месяцев строгого режима за молчание

Приговор уже вступил в законную силу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Амурской области мужчина отправится на 10 месяцев в колонию строгого режима за то, что не сообщил о преступной деятельности своей знакомой. Он общался с женщиной, которая участвует в составе международной террористической организации, действующей в ущерб интересов страны, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».
Амурчанин знал, что его знакомая причастна к преступлениям экстремистской направленности, но ничего не рассказал органам власти. За это суд признал его виновным по статье 205.6 УК РФ «несообщение о преступлении».
– Мужчина получил 10 месяцев строгого режима. Указанное наказание добавлено к уже назначенному ранее в виде 12 лет строго режима за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, терроризмом и экстремизмом, – рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по Амурской области.
Приговор уже вступил в законную силу. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как ранее судимого жителя Амурской области отправили под суд за изготовление и хранение гашишного масла.
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