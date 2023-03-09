Из жизни ушел известный амурский золотодобытчик Виктор Бурдинский

Фото: АО «Прииск Соловьевский».

На 77 году жизни умер Виктор Бурдинский – человек, который делился своими знаниями и опытом со многими поколениями золотодобытчиков. Почетный гражданин Тындинского района умер после тяжелой и продолжительной болезни 8 марта.

Виктор Иванович отдал почти 50 лет предприятию «Прииск Соловьевский». Сначала он устроился участковым геологом, через год стал главным обогатителем прииска, затем – начальником отряда геолого-разведочной партии. За годы работы он обучил множество специалистов, которые в дальнейшем стали настоящими профессионалами.

Виктор Бурдинский родился в поселке Соловьевск и являлся почетным жителем Тындинского округа. Коллеги любили и уважали его, ведь он сохранял человечность при решении самых разных вопросов.

Прощание с известным амур состоится в Благовещенске 11 марта с 11:30 до 12;30 часов по адресу улица Тенистая, 103/1. Поминальный обед с 14.30 по адресу улица Ленина, 135, сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru.

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