В Амурской области полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП

Авария произошла вечером 9 марта. Фото: Госавтоинспекция Амурской области

Вечером 9 марта в Шимановском районе на 1322 километре автодороги «Амур» произошло смертельное ДТП. Сотрудники полиции выяснили, что трагедия случилась, потому что один из водителей выехал на встречку, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В 17:45 Toyota Vitz и Toyota Corolla Rumion столкнулись друг с другом на полной скорости. Водителей обоих автомобилей 1995 и 1989 годов рождения с травмами госпитализировали в больницу. 51-летнего пассажира «Короллы» спасти не удалось, удар оказался настолько сильным, что человек погиб на месте происшествия.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала об итогах работы ГИБДД в Благовщенске. За 7 и 8 марта произошло 163 нарушения ПДД. В том числе случилась серьезная авария, в которой пострадал человек. В Райчихинске, в районе Пионерской, 38 на дороге столкнулись сразу три машины: Nissan Pulsar, Toyota Funcargo и Toyota Premio. Первый автомобиль получил самые тяжелые кузовные и технические повреждения, часть транспортного средства буквально превратилась в консервную банку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жесткая авария произошла в Райчихинске

Сразу три авто столкнулись на трассе, есть пострадавшие (подробнее)

В Амурской области полицейские повстречали на обочине заблудившуюся шестилетнюю девочку

Ребенок шел вдоль проезжей части без сопровождения взрослых (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.