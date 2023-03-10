«И это все кровь?»: багровые реки перепугали жителей Свободного

Местные жители перепугались, когда увидели это под окнами своего дома. Фото: svb_news

В городе Свободный Амурской области на одной из улиц жители многоквартирного дома увидели жуткую картину. По всему периметру придомовой парковки растеклись багровые реки, снимок уже облетел социальные сети. Люди озвучивают версии, что же могло произойти.

Многие предположили, что, скорее всего, пускай и жуткая на вид картина, это всего лишь пролившийся из-за сильных морозов антифриз. Однако жидкости слишком много, чтобы утверждать верность этой теории. Один из жителей Свободного объяснил, что раньше в этом месте была химчистка и, скорее всего, кто-то вылил какой-то химикат. Что же, этой версии тоже есть место.

Также местные озвучил мысль, что багровые следы формой напоминают восьмерку. Может, кто-то хотел таким образом оригинально поздравить близкого человека, но вышло, мягко говоря, не очень. В любом случае, люди в комментариях отмечают, они искренне рады, что эта жуткая картина лишь химия или краска, а не чья-то кровь.

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