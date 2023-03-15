Женщина делала закладки в разных районах Благовещенска. Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области.

33-летнюю жительницу Благовещенска оперативники задержали с поличным среди бела дня прямо на улице. Женщину подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере. При обыске полицейские изъяли у амурчанки 58 свертков с N-метилэфедроном. Общий вес «синтетики», согласно экспертизе, составил 29 грамм.

На след закладчицы вышли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области. Помимо наркотиков, обнаруженных при задержании, специалисты провели обыск по месту жительства. Там помимо свертков нашли упаковочный материал и весы, словом, все необходимое для расфасовки.

– При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, обнаружены 5 «тайников-закладок» с N-метилэфедроном, предназначенными для сбыта потребителям, – прокомментировала пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Дома было все необходимое для расфасовки «товара». Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области.

По версии следствия, женщина в ноябре прошло года сговорилась с представителем нтернет-магазина, специализирующегося на торговле синтетическими наркотиками. Под его кураторством горожанка делала закладки. На данный момент известно о причастности наркосбытчицу к 68 эпизодам на территории Благовещенска. На любительницу легкой наживы завели сразу несколько уголовных дел – за сбыт и попытку сбыта наркотиков. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Пока подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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