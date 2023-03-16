Жителя Амурской области, сбежавшего из хирургии с трубками в животе, нашли

Не раскрывается, как нашли Дениса. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Благовещенске нашли сбежавшего из городской больницы Дениса Куреного. 34-летний мужчина ушел из хирургии с послеоперационными швами, однако его удалось разыскать, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на ПСО «Амур».

Именно это поисково-спасательное объединение совместно с полицией искали мужчину с 9 марта 2023 года. Как правило, в подобных отряда не раскрывают обстоятельства того, где пропадал тот или иной человек, так произошло и в этот раз. «КП» еще не удалось связаться с Денисом, чтобы узнать его версию событий: зачем мужчина решил уйти после перенесенной операции? Где он находился больше недели?

Напомним, двое подростков, юноша и 13-летняя девушка, в Амурской области все еще не найдены. Предполагается, что ребята могут быть вместе. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего человека, просят позвонить по телефону: 8 924-040-21-23 (Поисково-спасательный отряд) или 102 (полиция).

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