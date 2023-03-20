Следы есть, а малышей нет: краснокнижную хищницу запечатлели камеры Хинганского заповедника

Тигрица недавно стала мамой. Фото: принтскрин видео.

Тигрица по кличке Елена, которая обитает в Архаринском районе Амурской области, попала в объектив одной из камер наблюдения, установленной не так давно. Краснокнижная кошка продефелировала в гордом одиночестве, при том, что около полугода назад она родила тигрят. Вот только рассмотреть подросших котят специалистам пока не удается.

- Установили новые камеры. Елена в них попала, а малыши нет. При этом следы тигрят есть неподалеку, но перед камерой хищница демонстративно прошла одна, - отметили в Центре «Амурский тигр».

Тигрицу переселили в Амурскую область из Приморья вместе с братом. Их мать, которая охотилась на собак, изъяли из дикой природы и поселили в зоопарке Красноярска из-за проблем со здоровьем. А подросших детей отпустили в тайгу Приамурья, где они удачно адаптировались для восстановления популяции. По наблюдениям специалистов, Елена сама стала мамой ориентировочно шесть-восемь месяцев назад. Об этом свидетельствуют небольшие следы, которые неоднократно находили работники заповедной территории. Отцом мог стать молодой самец, который появился в заповеднике в 2021 году. Вот только котят осторожная родительница показывать людям не спешит. В очередной раз она появилась в объективе камеры в первую неделю марта в гордом одиночестве. Но судя по вновь оставленным следам, с маленькими хищниками все хорошо.

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