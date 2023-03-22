Больше 400 килограмм наркотиков обеспечили молодому амурчанину колонию строгого режима

Жажда наживы лишила молодого человека свободы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше 417 килограмм наркосырья обнаружили при обыске у жителя Амурской области. За столь крупный объем наркотиков ранее судимого парня 2001 года рождения приговорили к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания строгого режима. Однако молодой человек решил обжаловать приговор, подав апелляцию. Местный «наркоборан» надеялся отделаться условным сроком.

Все началось еще в 2021 году, когда в окрестностях села Куропатино Тамбовского района Амурской области парень собрал верхушки и листья дикорастущей конопли. Причем объем «урожая» едва не достиг полтонны. Находчивый дилер приготовил из этого «добра» 8 граммов гашишного масла и 72,2 грамма раствора, содержащего масло каннабиса. Все это и 417 333 граммов марихуаны обнаружили и изъяли оперативники. Следствие уверены, что партия предназначалась для сбыта.

Вместе с защитником осужденный запросил изменение ранее вынесенного судом наказания на условный срок.

- Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории умышленных особо тяжких против здоровья населения и общественной нравственности, конкретные обстоятельства дела, данные о личности осужденного, суд обоснованно не нашел оснований для удовлетворения апелляции, - прокомментировала пресс-служба Амурского областного суда.

Теперь любителю легкой наживы предстоит провести в колонии больше 9,5 лет.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Благовещенск», совсем недавно в Амурской области задержали закладчицу. Женщина под кураторством представителя интернет-магазина, специализирующегося на торговле наркотиками, распространяла «синтетику». Теперь ей грозит длительный тюремный срок.

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