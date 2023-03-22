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НовостиОбщество22 марта 2023 4:51

Больше 400 килограмм наркотиков обеспечили молодому амурчанину колонию строгого режима

Местный «наркобарон» пытался обжаловать приговор, ну суд остался непреклонен
Ярослав ЮРИН
Жажда наживы лишила молодого человека свободы.

Жажда наживы лишила молодого человека свободы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше 417 килограмм наркосырья обнаружили при обыске у жителя Амурской области. За столь крупный объем наркотиков ранее судимого парня 2001 года рождения приговорили к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания строгого режима. Однако молодой человек решил обжаловать приговор, подав апелляцию. Местный «наркоборан» надеялся отделаться условным сроком.

Все началось еще в 2021 году, когда в окрестностях села Куропатино Тамбовского района Амурской области парень собрал верхушки и листья дикорастущей конопли. Причем объем «урожая» едва не достиг полтонны. Находчивый дилер приготовил из этого «добра» 8 граммов гашишного масла и 72,2 грамма раствора, содержащего масло каннабиса. Все это и 417 333 граммов марихуаны обнаружили и изъяли оперативники. Следствие уверены, что партия предназначалась для сбыта.

Вместе с защитником осужденный запросил изменение ранее вынесенного судом наказания на условный срок.

- Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории умышленных особо тяжких против здоровья населения и общественной нравственности, конкретные обстоятельства дела, данные о личности осужденного, суд обоснованно не нашел оснований для удовлетворения апелляции, - прокомментировала пресс-служба Амурского областного суда.

Теперь любителю легкой наживы предстоит провести в колонии больше 9,5 лет.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Благовещенск», совсем недавно в Амурской области задержали закладчицу. Женщина под кураторством представителя интернет-магазина, специализирующегося на торговле наркотиками, распространяла «синтетику». Теперь ей грозит длительный тюремный срок.

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