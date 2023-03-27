В Благовещенске увеличат расстояние от алкомаркетов до школ и детских садов

Местные жители не раз обращались к главе города с просьбой повлиять на распространение алкомаркетов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Амурской области стараются сократить количество алкомаркетов. Теперь в Благовещенске минимальное расстояние от магазинов со спиртным до детских садов и школ увеличили с 25 до 100 метров. Данное постановление подписал мэр Олег Имамеев.

Это правило вступят в силу с 1 сентября. Но и у него есть исключение. Организаций, у которых есть лицензия на розничную продажу алкоголя, оно не коснется. Владельцы вправе продолжать торговать спиртным до тех пор, пока не истечет срок разрешения, затем его нужно продлить не более чем на пять лет.

Местные жители не раз обращались к главе города с просьбой повлиять на распространение алкомаркетов. За последние три года в Благовещенске появилось еще 47 магазинов со спиртным. Из них 17 размещены вблизи образовательных организаций, в том числе в так называемых «студенческих районах».

В связи со всем этим управление архитектуры и градостроительства проведет работы над тем, чтобы у подобных предприятий уменьшили размер вывесок.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что глава региона Василий Орлов предложил запретить продавать алкоголь в заведениях и помещениях, которые расположены или встроены в многоквартирные дома.

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