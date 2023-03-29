Из-за гибели пациента в Амурском онкодиспансере проводится доследственная проверка

Прокуратура обратилась в территориальный Росздравнадзор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшная ситуация произошла в Амурском областном онкологическом диспансере. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в учреждении обнаружили труп мужчины. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

По информации представителей ведомства, бездыханное тело мужчины обнаружили в ночь на 29 марта. Умершим оказался 66-летний пациент онкологического диспансера. После обращения в территориальный Росздравнадзор, чтобы организовать внеплановую проверку, которая будет находиться под контролем областной прокуратуры. Специалисты выяснят, соблюдаются ли порядки и стандарты при оказании медицинской помощи.

Прокуратура Благовещенска контролирует доследственную проверку.

Напомним, что в Приамурье житель Благовещенска убил своего десятимесячного сына и супругу. Мужчину заключили под стражу на два месяца, до 26 мая 2023 года. Если следователи докажут его вину, то амурчанину грозит пожизненное заключение.

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