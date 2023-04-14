В Приамурье на ремонт школ и детских садов выделили крупную сумму

Деньги уже поступили во все муниципальные образования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По распоряжению губернатора Амурской Области Василия Орлова на ремонт школ и детских садов из областного бюджета выделят около 850 миллионов. Это решение глава региона озвучил на заседании, посвященному реализации нацпроекта «Образование», сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Общий объем финансирования составит около 1,4 миллиарда рублей. На эти деньги планируют провести капитальный ремонт пяти школ, а в 28 образовательных учреждениях и детсадах заменить окна. Также проведут работы по благоустройству территорий 24 альма-матер.

К концу 2023 года подойдет к концу капитальный ремонт на школьном стадионе в Благовещенске и Верхнезейске. Глава Приамурья объяснил, что специалисты разработают проектно-сметные документации для реконструкции зданий 26 школ. Также в 19 учебных образованиях откроются современные кафе.

Деньги уже поступили во все муниципальные образования. В некоторых уже начались ремонтные работы, кому-то все еще предстоит заключить контракты с подрядчиками. Василий Орлов поручил ускорить этот процесс.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что во всех школах Тынды появятся специальные кафе в новом учебном году. Школьный кафетерий уже есть в гимназии №2, именно с нее будут брать пример для последующих проектов. В таких «кафешках» ребятам назначают дежурства, у них есть красивая форма, а еще меню, выполненное в стиле настоящих заведений. Дети ставят на доске галочки, понравились ли им предложенные блюда.

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