В столице Амурской области вандалы устроили свинарник у исторического памятника

Люди выбросили у памятника мешки с бытовым мусором. Фото: администрация Амурской области

В Благовещенске в районе памятника казакам-первопоселенцам образовалась самая настоящая мусорная свалка. Кто решил вывозить и сваливать в кучу мусор у исторического объекта, неизвестно. К уборке приступили специалисты «Городского сервисно-торгового комплекса», сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Бытовой мусор с территории, где расположен памятник, собирают и вывозят на специальной технике. В основном люди собрали все ненужное в мешки и выкинули прямо под деревьями. Помимо уборки на участке исторического объекта, рабочие ГСТК продолжают вывозить бытовой мусор с Фрунзе, 10.

Напомним, в столице Амурской области продолжается ремонт леерных ограждений, расконсервация ливневок, пропарка трубчатых переходов. Также рабочие очищают дороги и приводят в порядок гравийные участки.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что по распоряжению губернатора Амурской Области Василия Орлова на ремонт школ и детских садов из областного бюджета выделят около 850 миллионов.

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