Девушка-подросток травмировалась в аварии в Благовещенске

На перекрестке столкнулись Hyundai Creta и Toyota Platz. Фото: Telegram-канал @autoroadblg

В аварии в Благовещенске пострадала 15-летняя девушка. В послеобеденное время на одном из перекрестков города столкнулись две машины, на место происшествия сразу выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

ДТП произошло 27 апреля около 15 часов на регулируемом перекрестке двух улиц Мухина – Октябрьская; сообщение в дежурную часть полиции поступило в 14:52. Прибывшие сотрудники ГИБДД выяснили, что дорогу не поделили Hyundai Creta и Toyota Platz. В салоне второй машины сидел подросток 2008 года рождения, она получила травмы, девушке понадобилась помощь медиков.

Как рассказали в пресс-службе городского отдела ГИБДД МО МВД России, с начала 2023 года в Благовещенске и Благовещенском районе произошло десять аварий с участием детей, которые получили травмы. Почти все ДТП случились из-за нарушений правил проезда перекрестков.

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