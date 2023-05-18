Два маленьких журавленка вымирающего вида вылупились в инкубаторе Хинганского заповедника Приамурья

Проклюнувшееся яйцо и только что вылупившийся птенец японского журавля. Фото: Хинганский заповедник / Telegram-канал @zapovednikKhingan

Первые японские журавлята вылупились на Станции реинтродукции редких видов птиц в Хинганском заповеднике Амурской области. Всего сюда в апреле привезли семь яиц из Окского питомника редких журавлей из Рязанской области. Это сделано в рамках программы по сохранению пернатых, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В России с конца 20 века действует программа по сохранению и разведению журавлей Евразии, которую начали из-за настораживающей ситуации с этими птицами. Дело в том, что на материке обитает девять видов журавлей, и состояние всего трех – серого, канадского, красавки – не вызывает опасений. Как отмечает Московский зоопарк, стерх находится на грани исчезновения, японский журавль – вымирающий вид (их около двух тысяч особей), а остальные признаны уязвимыми (даурский, черный, черношейный, индийский). Семь видов обитают в России, а стерх и вовсе гнездится только в нашей стране.

Как отмечают специалисты, низкая численность пернатых связана как с особенностями биологии, так и с сокращением мест обитания из-за действий человека (вырубка, застройка, браконьерство, иное). Поэтому ученые взялись за сохранение птиц.

Комплексную международную научно-производственную программу «Сохранение журавлей Евразии» координирует Окский государственный природный заповедник в Рязанской области. Ее цель – сохранение генофонда птиц и, особенно, редких и исчезающих видов. Именно в рамках этой программы 27 апреля в Приамурье и привезли семь яиц от родительских пар. В долгой дороге за режимом температуры и влажности транспортного инкубатора следила сотрудника ОГПЗ Татьяна Кожанова. И судя по первым результатам – во время транспортировки все прошло хорошо.

Татьяна Кожанова. Фото: Хинганский заповедник / Telegram-канал @zapovednikKhingan

После того, как яйца поступили в заповедник в Амурской области, их поместили в стационарный инкубатор. И вот спустя меньше двух недель вылупился первый птенец, а на следующий день – второй.

– Оба птенца из одной кладки родительской пары Окского питомника, – уточнили специалисты.

Напомним, в первой половине мая у известной самки японского журавля Снежинки и ее самца Подснежника сгорело гнездо с потомством. Спустя две недели пара решилась на повторную кладку яйца.

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