В Благовещенске на две неделе перекроют дорогу на улице Институтская из-за ремонта теплотрассы

Специалисты заменять 400 метров теплотрассы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Две недели одна из дорог в столице Приамурья будет закрыта для проезда. Как информирует мэрия, на улице Институтская от Дьяченко до Новотроицкого шоссе должны переложить около 400 метров теплосетей. Работы выполнит компания «Сервер», сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Так, работы на теплотрассе начнутся в 8 часов утра во вторник, 23 мая. По плану ремонт должен продлиться до среды, 7 июня. В эти две недели проезд по указанному отрезку трассы ограничат.

В связи с этим изменения коснутся движения городского транспорта, а именно автобусов, которые следуют по маршрутам № 30, № 38/38А.

В администрации Благовещенска опубликовали следующий план проезда:

Маршрут № 30:

– улица Институтская – улица Дьяченко – Игнатьевское шоссе – улица Калинина – далее по маршруту;

Маршрут № 38/38А:

– улица Институтская – улица Дьяченко – Новотроицкое шоссе – улица Текстильная – далее по маршруту.

Отметим, ООО «Сервер» известно ремонтом, например, ремонтом Игнатьевского шоссе в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженный участок трассы ремонтировали с апреля по ноябрь 2022 года. Однако уже в марте 2023-го активисты «Народного фронта. Амурская область» заметили – весь асфальт испещрен ямами.

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