У подростка из Амурской области выявили сибирский клещевой тиф

С начала сезона активности клещей кровососы укусили 699 амурчан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области зарегистрировали первый в сезоне случай заболевания, передающегося клещами. От укуса членистоногого пострадал подросток из Архаринского района, когда он был в соседнем регионе. Специалисты диагностировали у молодого человека сибирский клещевой тиф, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Роспотребнадзор Приамурья.

Так, только по официальным данным с начала сезона активности клещей в Амурской области укусили 699 человек, из них 256 детей. Специалисты отмечают, что до 77% укусов регистрируют в городах и других населенных пунктах. К слову, первых клещей в Благовещенске отловили в первой декаде марта.

При исследовании кровососов, снятых с амурчан, 28 оказались заразными. 26 переносили боррелиоз, 1 – клещевой вирусный энцефалит и 1 – анаплазмоз.

У 13-летнего подростка из села Кундур Архаринского района подтвердили случай клещевого риккетсиоза, то есть сибирский клещевой тиф. Молодой человек в апреле гостил в Еврейской автономной области. Был ли юный амурчанин привит, неизвестно.

Из всех клещевых инфекций при риккетсиозе дают самые благоприятные прогнозы, в том числе это заболевание не становится хроническим. У пострадавшего повышается температура, появляется слабость и чувство разбитости, ломота в суставах и снижается аппетит. Через несколько дней появляется сыпь в виде мелких точек. Не исключена головная боль, бессонница, озноб, боли во всем теле, тошнота и рвота. Как правило, дети болеют в более острой форме, но переносят инфекцию легче взрослых.

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