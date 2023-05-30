На главной телебашне Благовещенска зажгут необычную подсветку ко Дню города

Телебашня Благовещенска. Фото: Amur_telega

Три дня гостей и жителей Благовещенска будет радовать необычная иллюминация в четь праздников, таких как День защиты детей и День города. Чем удивит новая иллюминация, рассказывает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В первый день лета главная телебашня засияет благодаря разноцветному серпантину. Так «Амурский ОРТПЦ» поздравит амурчан с праздником и пожелает всем юным горожанам счастливого детства.

А второго и третьего июня в честь 167 дня рождения Благовещенска с 21:00 до 23:00 подсветка предстанет в цветах городского флага, а на медиаэкране появятся изображения герба города и местных достопримечательностей. Здесь можно будет увидеть силуэт Триумфальной арки, Кафедрального собора и торговых рядов «Мавритания».

Напомним, сейчас архитектурно-художественная подсветка на благовещенской телебашне работает в режиме с 9 до 11 часов вечера. С воскресенья по пятницу — бегущая строка и триколор. В субботу – праздничная иллюминация. В особенные дни года включаются тематические сценарии.

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