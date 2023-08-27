Тачку смяло и перевернуло: несколько амурчан пострадало в аварии

Кадры с места ДТП. Фото: прокуратура Серышевского района

В Серышевском округе Амурской области возле «Чеховского» моста на большой скорости перевернулся автомобиль, в котором было пять человек. Четверо из них с травмами доставили в больницу, водитель от госпитализации отказался, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Прокуратура выясняет обстоятельства и причину ДТП. Больше ни одно авто в аварии не пострадало.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Благовещенске на улице Ленина внедорожник врезался в инкассаторский автомобиль. От удара бронеавтомобиль перевернулся, в ДТП пострадал пассажир «газели» 1989 года рождения. Как оказалось, за рулем внедорожника был 29-летний сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, экс-главы областного ГИБДД Вадим Зеленин. С первых минут благовещенец у себя на странице в социальных сетях делал включения с места ДТП и делился деталями произошедшего.

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