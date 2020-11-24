Руководитель амурского Минздрава: «Не стойте в очередях за больничным!»

Глава Минздрава напомнила: закрыть больничный должен врач после осмотра.

Специалисты призывают амурчан оформлять больничный лист в электронном виде. Об этом сегодня, 24 ноября, на пресс-конференции заявили руководитель амурского Управления Фонда социального страхования Наталья Хрущёва и и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Только очереди растут

Специалисты рассказали, что, благодаря электронным больничным, в поликлиниках сокращаются очереди, а работодатели меньше возятся с бумагами.

- Периодически мы посещаем наши лечебные учреждения и смотрим на обстановку в них. Не раз замечала, что к окошку, в котором выдают больничные листы, стоит большая очередь, - отметила Светлана Леонтьева.

Руководитель ФСС добавила, что не раз сталкивалась с тем, что амурские руководители просто заставляют своих сотрудников приносить им документ в бумажном виде. Она призвала работодателей этого не делать.

- Чтобы сотрудник получил пособие, ему достаточно сказать номер больничного листка своему начальнику, а тому, в свою очередь, забить его в базу и отправить данные нам. Но многие руководители продолжают действовать по старинке — требовать бумажные листы, приходить в Фонд и приносить эти документы... На сегодняшний день мы ведем активную работу с ними на этот счет. Это и сократит количество человек в лечебных учреждениях, и избавит руководителей от лишних действий и траты времени, - пояснила Наталья Анатольевна.

Узнать номер своего листка нетрудоспособности можно в личном кабинете на сайте ФСС, зайдя в него через портал «Госуслуги». Как правило, информация об этом тут же дублируется на почту. Наталья Хрущёва рекомендует также скачать на телефон приложение «Госуслуги». В таком случае получать уведомления можно будет оперативно, находясь в любой точке города или области.

Амурчане старше 65 лет, согласно постановления губернатора Приамурья Василия Орлова, должны находиться на самоизоляции. За этот период больничные им оформляются в бесконтактном формате. Примечательно, что самим гражданам делать для этого ничего не надо. Вся забота ложится на их работодателей, которые обязаны обратиться с заявлением в Фонд социального страхования.

Пособие по листку нетрудоспособности должно поступить после окончания срока изоляции, но не дольше, чем через 10 дней. Деньги поступят или на счет амурчанина или другим способом, который указал работодатель.

На прием – лично!

Несмотря на призыв оформлять больничный лист в электронном формате, закрыть его заочно не получится. Министр здравоохранения Светлана Леонтьева подчеркнула, что для этого необходим визит к врачу и осмотр у него.

- Для того, чтобы определить, готов пациент приступить к работе или нет, в обязательном порядке, это если пациент болел, нужно освидетельствование врачом очное. Заочно листки трудоспособности у нас не закрываются. Это делается для того, чтобы определить все показания, увидеть пациента, осмотреть его, определить, есть ли динамика в полученном лечении. Что касается коронавирусной инфекции, то, соответственно, должен быть хотя бы один отрицательный мазок, который даёт возможность выписать пациента к труду. И ряд других мероприятий, которые обязательны при очном освидетельствовании пациента, - рассказала руководитель областного Минздрава.

Перед посещением врача на прием пациенту придется записаться. Сделать это можно любым удобным способом — через электронную регистратуру, по телефону или через сайт МФЦ. Дату же вторичного посещения назначит сам доктор.

Чтобы амурчанам стало проще дозвониться до поликлиник, в области усилили работу колл-центров и горячих линий, а в лечебных учреждениях увеличили количество сотрудников, отвечающих на звонки. Если и в этом случае записаться на прием не выходит, то можно попросить родственников обратиться в регистратуру.

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