Победителям «Самого-самого Благовещенска» приготовили призов на миллион рублей

Сегодня, 26 апреля, в Благовещенске прошла презентация финального маршрута игры-квеста «Самый-самый Благовещенск». На несколько часов фойе Амурской областной филармонии превратилось в улочку старого города. В дверях гостей встречали швейцар и мальчишка - разносчик газет, звучал живой саксофон, работали фотозоны «Ретро-Благовещенск» и не только.

В филармонии создали атмосферу старого Благовещенска.Фото: Юлия ГОМАН

Звучала живая музыка.Фото: Юлия ГОМАН

Напомним, «Самый-самый Благовещенск» - проект драматурга, педагога и просто фаната родного города Яны Стародуб-Афанасьевой. Уникальная игра-квест помогает узнать много интересного о городе и его жителях. Например, о циркачке Алине Грибалевой, которая поставила мировой рекорд, сделав 30 фляков (прыжков с переворотом назад), или о палеонтологе Юрии Болотском, который открыл пять новых видов динозавров. И вообще весело провести время всей семьей, гуляя по историческому центру города.

"уличный" художник - Анна Тюрина.Фото: Юлия ГОМАН

Перед началом презентации все желающие могли сфотографироваться на память в фотозоне «Ретро-Благовещенск».Фото: Юлия ГОМАН

- У города есть все: есть история, есть имена. Но у города нет одного - голоса. И он не может постоять за себя. И когда очередной «столичный знаток» приезжает в наш город и, окинув его взглядом, говорит: «Провинциальный городишко без истории», тогда, к сожалению, наш город молчит. Он помнит, он знает, какой великий человек здесь ходил, какая операция впервые в мире была здесь проведена, но он молчит. У города нет голоса. Голос города - это люди. Когда я думаю, каков итог этого проекта - три выпуска, три года работы - что получилось? Вы знаете, получился голос города. Большая часть людей, которая находится в этом зале, в обиду Благовещенск не даст, - поделилась Яна Стародуб-Афанасьева, представляя игру.

Оркестр Amur Jazz Band.Фото: Юлия ГОМАН

Хор "Детство".Фото: Юлия ГОМАН

На презентации игры амурчане могли заодно познакомиться и с ее героями - людьми, ставшими самыми-самыми в чем-то. Например, с хором «Детство», оркестром Amur Jazz Band или ансамблем «Ровесники». Последний, кстати, поставил рекорд по численности участников - 550 человек. Представили амурчанам и команду, которая работала над проектом - амурские историки и краеведы, художники, дизайнеры и не только. Каждый факт перед публикацией тщательно проверили. В этом помогли фонды Государственного архива Амурской области. Так что за достоверность можно ручаться.

Ансамбль "Ровесники" - рекордсмен по количеству участников.Фото: Юлия ГОМАН

Хор "Детство" известен далеко за пределами Приамурья.Фото: Юлия ГОМАН

Оркестр Amur Jazz Band.Фото: Юлия ГОМАН

Ну а с завтрашнего дня в Благовещенске начнется общегородской квест на кубок мэра и призы губернатора. К слову о призах. В этом году призовой фонд составил 1 миллион 300 тысяч рублей - такую сумму в целом приготовлено подарков для победителей. К участию в квесте в этом году заявились 162 семьи. И это тоже рекорд - к примеру, в прошлом году за призы боролись 135 семей. В ближайшие дни участникам предстоит пройти маршрут по улицам Калинина - Шевченко - Краснофлотская - Зейская, отвечая на вопросы игры и выполняя задания. «Пешеходная» часть квеста продлится с 27 апреля по 6 мая. Далее - настольные этапы, полуфинал и финал. Награждать победителей будут 20 мая.

Победителей ждут призы.Фото: Юлия ГОМАН

К слову, в этом году в квесте поучаствует и журналист «Комсомолки» Евгения Нифонтова. Мы будем болеть за нашу Женю и ее семью и предлагаем всем нашим читателям к нам присоединиться! Подробности ждите в ближайших номерах «КП».

В этом году в квесте поучаствует и журналист «Комсомолки» Евгения Нифонтова.Фото: Юлия ГОМАН

СПРАВКА «КП»

«Самый-самый Благовещенск» - семейная игра о людях и фактах, которые прославили Благовещенск на всю страну и даже на весь мир. На сегодняшний день вышло уже три маршрута игры-квеста. В прошлом году ее признали лучшим образовательным издательским проектом года на Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В январе 2019 года проект получил от министерства просвещения России статус лучшего образовательного издательского проекта и был награжден в Кремле.