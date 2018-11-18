2018-11-18T10:25:57+03:00
Общество

Проект «Самый-самый Благовещенск» стал лучшим в России

Игра-квест драматурга и педагога Яны Стародуб-Афанасьевой победила во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя»
Юлия ГОМАН
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«Самый-самый Благовещенск» - это уникальная игра-квест, из которой амурчане могут узнать множество интересных фактов об истории города. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ«Самый-самый Благовещенск» - это уникальная игра-квест, из которой амурчане могут узнать множество интересных фактов об истории города. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Игру-квест драматурга и педагога Яны Стародуб-Афанасьевой «Самый-самый Благовещенск» признали лучшим образовательным издательским проектом года. Итоги Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» подвели 15 ноября. Конкурс проводился министерством образования и науки России и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации РПЦ. Как сообщается на сайте организаторов, в этом году от 3572 участников со всей страны поступило 2612 работ. Это больше, чем в прошлом.

- Я очень рада этой неожиданной новости. Для меня Благовещенск самый-самый при любом раскладе - с победами и без! Я счастлива, что наш город в очередной раз подтвердил свой статус теперь и на всероссийском уровне, - призналась Яна.

Напомним, «Самый-самый Благовещенск» - это уникальная игра-квест, из которой амурчане могут узнать множество интересных фактов об истории города и людях, благодаря которым Благовещенск и можно назвать самым-самым. В комплект игры входит карта маршрута по историческому центру города с заданиями для участников и карточками-подсказками. Первая часть квеста вышла в 2017 году, вторую презентовали в конце сентября 2018-го.

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