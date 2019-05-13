«Самый-самый Благовещенск»: Следы от обстрела, экскурсия для китайцев и 160 соперников

Первый этап игры «Самый-самый Благовещенск» проводился с 1 по 6 мая. По городу, в квартале от Краснофлотской до Зейской, в эти дни можно было увидеть множество озадаченных, возбужденных и радостных лиц. Взрослые и дети от 0 до 16 ходили с картами в руках, делали селфи, постановочные фото и снимали видео... Мало того, ради заданий для конкурса семьи брали напрокат одежду (даже фанаты стимпанка были), старинные предметы, обращались к профессиональным фотографам, выезжали на набережную на лошадях - в общем, креативили ответственно и от всей души. А одна семья вообще, на мой взгляд, подвиг совершила. Незадолго до квеста у них случилось двойное прибавление. Но это им не помешало с двумя колясками выйти на маршрут!

В квесте наша Евгения участвовала вместе с детьми.Фото: Личный архив героя публикации

Крутой старт

Шутка ли, в этом году в игре приняли участие 160 семей! Такой крутой старт сразу дал понять, что состязание будет серьезным. Но мы (я и мой сын, шестиклассник Вениамин) все равно решили попытать счастье. Главное, нам хотелось побыстрее начать сам квест. Ведь он обещал быть интересным, судя по первому маршруту, о котором мы уже знали.

Что представляет собой игровой набор? В нем есть карта, наклейки, лист для ответов и 55 карточек. Половина из них посвящена историческим фактам, событиям и личностям. Вторая половина содержит архивные материалы: вырезки из газет, фото книг, документов… На одной карточке есть даже QR-код со ссылкой на архивное видео! Остальные пять карточек сделаны в формате «было - стало». На основной картинке фото здания или места в наши дни, а сверху прикреплен полупрозрачный лист с изображением того же здания, только в прошлом. Эти карточки очень понравились еще одному неофициальному участнику нашей игры - трехлетней дочке Ладе. Без которой, кстати, наше участие в игре просто бы провалилось…

Не хуже гида

Участникам по мере прохождения игры нужно было сделать ряд фото, видео и выкладывать их в «Инстаграм». Первое наше фото мы сняли на старте, рядом со зданием на Краснофлотской, 135. И сразу, в самом начале игры, мы узнали столько! Оказывается, до революции здесь была лучшая гостиница. До сих пор на кирпичной стене сохранилась выбоина - след от обстрела Благовещенска с китайской стороны. В этом же здании уже после революции был родильный дом. Здесь появились на свет тысячи благовещенцев, в том числе и известный создатель осповакцины Сергей Щелкунов. Столько фактов только на старте, а что будет дальше?! С каждой карточкой, шаг за шагом, мы узнавали о родном городе все больше и больше. Шли по карте, читали, отвечали на вопросы, удивлялись, наклеивали наклейки на карту, делали фото…Теперь Венька мог рассказать о самых интересных фактах не хуже гида. Кстати, так однажды и получилось. Когда мы снимали видеоэкскурсию (по заданию конкурса) возле памятника Ленину в сквере у ЦЭВа, к нам подошла группа китайских туристов.

К заданиям подходили креативно.Фото: Личный архив героя публикации

Единственная наша проблема была в отсутствии фотографа. Нас с Веней снимать было просто некому. Пришлось показывать младшей дочке, на какую кнопочку нажимать, как смотреть в объектив. В итоге фото Лады впервые оценили пользователи «Инстаграма», а нам в «копилку» начислили баллы за креатив. Правда, мне пришлось до ночи химичить в фотошопе: «нарядить» себя в старинную юбку, «раскрасить» полоски на футболке Вени… и уничтожить оставшийся неприкосновенный запас нейронов.

За кадром

Пройти всю игру за один день было просто нереально. Вал информации, творческие задания - на все это у нас ушло три дня. Наши соперники: друзья и коллеги, которые тоже участвовали в игре, признавались, что все майские выходные только и посвятили квесту и заданиям! Какие домашние дела? В общей группе WhatsUpp каждый день с 7 утра до 12 ночи приходило до ста и более сообщений от родителей с вопросами и отзывами. Одни родители, чтобы смонтировать видео, осваивали редакторы, другие вспоминали математику. В заданиях была одна задачка: надо было посчитать, сколько «кабанов» (глыб льда) помещалось в холодильниках-ледниках бывших торговых рядов «Мавритания». Для вычисления нужно перевести старые меры длины в метры, рассчитать объемы и так далее. Одни родители даже поделились чертежами, которые они производили. После этих грандиозных обсуждений стало понятно, что игра была необходима не только детям, но и взрослым! Многие родители просто с головой окунулись в нее.

А это креатив от других участников квеста. Так в начале прошлого века сжигали устаревшие деньги, когда к власть в городе менялась и начинала выпускать новые банкноты. Фото: instagram.com/samyi_samyi_blgФото: СОЦСЕТИ

Адреналин с пирогами

Второй этап, «настольный», проходил в одном из гастробаров Благовещенска. С 10 по 12 мая здесь проводились мини-игры между участниками на знание всего маршрута. Дети участвовали по возрастам. Веня играл со своими сверстниками: двумя девочками и одним мальчиком. Перед ребятами разложили карточки. Им нужно было на скорость выбрать карточку и рассказать о факте, человеке, вспомнить год события и так далее. Все игроки прекрасно знали факты, за исключением некоторых дат. Набрать баллы получилось тем, у кого помимо знаний была еще и быстрая реакция. Адреналин зашкаливал, наверное, у всех. Но расстроенных лиц после игры совсем не было: дети и взрослые дружно и тепло общались, а потом пили вместе чай с пирогами и делали совместное фото.

Итоги игры будут известны совсем скоро. 20 мая состоится награждение победителей. Кстати, на призы участникам организаторы потратят один миллион рублей! Но уже сейчас многие семьи признаются, что для них важна не победа или награда, а то, что они узнали во время квеста о Благовещенске. Когда мы на Площади Победы снимали видео о нашей землячке, герое Советского Союза Нине Распоповой, случайно встретили одного участника игры, молодого отца семейства. Он был так воодушевлен игрой, что поделился с нами своими мыслями:

- Понимаете, мы с женой не знали о Благовещенске столько! Мы даже съездили в те места, где не нужно было делать задания - нам было просто ужасно интересно! И почти от каждого нового открытия чувствуешь, как мурашки пробегают по коже.

Пожалуй, самый творечский подход к ответу на вопрос про "кабанов" (параллелепипеды льда, которыми заполняли ледники). Фото: instagram.com/samyi_samyi_blgФото: СОЦСЕТИ

Пройти по всем трем маршрутам «Самого-самого Благовещенска» можно и самим. Для этого не обязательно участвовать в общегородском квесте. Игру легко найти в библиотеках города, в магазинах, приобрести у организаторов. Мы, например, с Веней решили открыть для себя третий маршрут и пройти его в ближайшие выходные...

СПРАВКА «КП»

Игра «Самый-самый Благовещенск» посвящена историческим фактам и людям, прославившим Благовещенск. Она основана на архивных материалах. Вышло уже три маршрута квеста. В его создании приняли участие известные краеведы и эксперты Амурской области. Автор игры - драматург, педагог, общественный деятель Яна Стародуб-Афанасьева.

В прошлом году этот квест был признан лучшим образовательным издательским проектом на Всероссийском педагогическом конкурсе. А в 2019-м проект получил статус лучшего образовательного издательского проекта России и был награжден в Кремле.

Изображения на некоторых карточках из игры благовещенцы пытались воспроизвести сами. И у них это получалось! Фото: instagram.com/samyi_samyi_blgФото: СОЦСЕТИ

МНЕНИЕ СПОНСОРА

«Яна такую информацию нашла - об этом вообще никто ничего не знал!»

Руслан Башмаков, председатель клуба коллекционеров Амурской области, один из спонсоров игры:

- «Самый-самый Благовещенск», конечно, очень интересный проект! Ведь там широкий охват эпох: есть и современность, и дореволюционная история, и XIX век. Там и факты, и выдающиеся личности. Я уже тоже успел ознакомиться с игрой. Честно признаюсь, большинство этих фактов стали для меня неожиданностью, думаю, как и для многих. Ведь Яна нашла такую информацию в архивах - об этом вообще никто ничего не знал! Так что проект интересный и полезный для изучения истории города. Тем более, это первый такой масштабный проект.

Как спонсоры, мы готовим подарок для участников квеста. Какой - пока не скажу, это сюрприз будет. Но это точно будет старинная вещь.