Депутат Сергей Труш готов ответить за свой доход в три копейки

Прокурор Приамурья Руслан Медведев внес представление спикеру Заксобрания Амурской области для устранения нарушений. Суть его в том, что прокуратура усомнилась в размере дохода депутата местного парламента от ЛДПР Сергея Труша. Он задекларировал за 2018 год доход в три копейки, но реальный свой заработок скрыл, считают в надзорном органе. Кстати, новость о самом бедном депутате тогда подхватил даже Иван Ургант. А напрасно, считают в амурской прокуратуре: согласно декларации о доходах Труш только в декабре 2018 года заработал более 92 тысяч рублей.

Официально известный в Приамурье дизайнер и депутат Сергей Труш не комментирует СМИ ситуацию, пока ему не будет предъявлено официальное представление от прокуратуры, но для «Комсомолки» он сделал исключение:

- Лишить меня депутатских полномочий могут только мои коллеги-депутаты. И указанная сумма дохода в три копейки – верна. 92 тысячи, про которые говорят в прокуратуре – это не мой личный доход. И приравнивать его к статье «доходы», всё равно что декларировать деньги, которые мне дала супруга на покупку продуктов в магазине.

На вопрос, что он будет делать, если лишится депутатского кресла, Сергей Труш сказал:

- Буду по-прежнему работать по специальности и не пропаду. Более того, напор общественной деятельности снижать не собираюсь. Планирую стать главой одного из районов области.

К слову, в декларации за 2017 год у Труша вообще не было указано какого-либо дохода. Депутат владеет квартирой площадью 49,1 квадратного метра, транспортных средств у него нет.

К слову, Сергей личность в Благовещенске и Приамурье известная. Сергей Труш благодаря своей откровенности часто становится героем публикаций в СМИ. К примеру, в 2017 году он вместе с другими экспертами раскритиковал новую детскую площадку, построенную на набережной Амура на бюджетные деньги. Также довольно часто он выкладывает видеоролики на своей странице в «Инстаграме», где довольно резко высказывается на разные обсуждаемые темы. К примеру, о мусорной реформе. Бывали и просто забавные ролики, например, о спасении сбежавшей с юннатки лошади. Или погоне за грабителем, вырвавшим сумочку у девушки.