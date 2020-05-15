Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 15 мая 2020 года: В Амурской области хотят закрыть еще один город

За последние сутки в Амурской области выявлено 12 новых случаев, большинство из них – в Шимановске, там заболели 5 человек. Из-за высоких темпов прироста в городе поговаривают о введении пропускной системы. Об этих и других новостях узнавала «Комсомолка».

Третий в списке

В Шимановске зафиксирована вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. По информации Управления Роспотребнадзора по Амурской области, в настоящее время наблюдается интенсивное распространение в городе нового вируса. Общее число пациентов там достигло 31 – это третье место по количеству заболевших в Амурской области. Больше только в Благовещенске (57 заболевших) и Тынде (36 заболевших).

В связи с этим администрация Шимановска регулярно напоминает жителям о неукоснительном соблюдении мер безопасности: ношении масок, обработке рук антисептиком, соблюдении социальной дистанции и так далее. Кроме того, на последнем заседании оперативного штаба в Шимановске рассмотрели возможность закрытия города для въезда и выезда. Это предложение вынесут на заседании оперативного штаба при амурском правительстве.

Чтобы побудить людей соблюдать социальную дистанцию и меньше гулять по городу в период сложной эпидемиологической обстановке, в Шимановске также демонтируют скамейки и лавочки. Как рассказали в городской администрации, это будет сделано, в первую очередь, на площади Ленина, площади кинотеатра «Спутник», в «Сказочном городе» и городском парке.

- Начали с площади Ленина, там безболезненно для асфальтного покрытия мы демонтируем скамейки. На площади кинотеатра "Спутник" скамейки будут огорожены киперной лентой, так как их демонтаж может повредить леерное ограждение. То же самое будет проведено в "Сказочном городке". В парке мы в любом случае планировали демонтаж скамеек, так как там в этом году пройдут работы по благоустройству, - рассказал председатель комитета ЖКХ администрации города Сергей Ельчин.

Отстоять права работника

В Тынде прокуратура защитила права амурчанки, которая работала удаленно из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Вопреки закону, за такой труд ей заплатили всего 2/3 средней заработной платы. Женщина обратилась за помощью к прокурорам.

- Установлено, что заявительница работает в МУП «Горэлектротеплосеть». В связи с наличием хронического заболевания женщина с апреля 2020 года находилась на удаленной работе по месту своего жительства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Амурской области. - В нарушение законодательства предприятие произвело начисление заработной платы гражданке за период удаленной работы в размере только двух третей средней заработной платы.

Тындинский городской прокурор директору Тындинского МУП «Горэлектротеплосеть» внес представление об устранении нарушений законодательства. Кроме того, прокуратура принесла протест на незаконный приказ предприятия «Об оплате времени простоя по причинам, независящим от работника и работодателя». В результате приказ отменили, а зарплату заявительница получила в полном объеме.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

194 случая COVID-19 зафиксировано в Амурской области

57 – в Благовещенске

36 – в Тынде

31 – в Белогорске

14 – в Серышевском районе

11 – в Свободном

4 – в Магдагачинском районе

3 – в Зее

3 – в Прогрессе

3 – в Благовещенском районе

2 – в Ивановском районе

1 – в Бурейском районе

1 – в Завитинском районе

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