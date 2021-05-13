17-летний амурчанин угрожал устроить стрельбу в школе Благовещенска

Угроза касалась только одного образовательного учреждения. Фото: 2ГИС

Школу №27 в Благовещенске эвакуировали – поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

- Идёт проверка, все службы уже работают, - успокоил он горожан. – Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идёт только о данной школе.

Предположительно, школу закрыли из-за угрозы стрельбы.

Сообщение об этом появилось накануне вечером в социальных сетях. В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что 17-летний амурчанин из села Николаевка Амурской области в комментарии под постом о трагедии в Казани пообещал повторить действия стрелка – но уже в школе №27 города Благовещенска.

Проверку в школе №27 завершили тем же утром, в районе 10.10. Взрывоопасных предметов не обнаружено, образовательный процесс возобновлен, сообщили в мэрии Благовещенска.

То самое сообщение подростка. Фото: скриншот из телеграм-канала

Напомним, трагедия в Казани произошла 11 мая. Бывший выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев ворвался с ружьём в школу №175. Он взорвал в здании самодельную бомбу и открыл стрельбу по детям и их учителям. В результате погибли семеро учеников и двое взрослых, несколько человек в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Случившееся шокировало жителей всей страны, во многих городах появились мемориалы в память о погибших в Казани. Благовещенск не стал исключением – 12 мая мемориал появился на набережной города в районе ротонды. Несмотря на дождь, люди весь день несли на набережную цветы.

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