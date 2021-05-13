«Как в Казани»: 17-летнего подростка задержали за угрозу устроить стрельбу в школе Благовещенска

наказание вплоть до лишения свободы на три-пять лет. Фото: pixabay.com

В Амурской области возбудили уголовное дело против 17-летнего жителя села Николаевка. Молодой человек в соцсетях заявил, что сделает в школе №27 Благовещенска то же самое, что сделал Ильназ Галявиев в Казани.

Напомним, утром 11 мая 19-летний парень с ружьём ворвался в казанскую школу №175. Он взорвал внутри самодельную бомбу и открыл стрельбу. Семь учеников и двое взрослых погибли, несколько человек в тяжёлом состоянии оказались в больнице. Самого стрелка удалось задержать.

В комментарии под новостью именно об этой трагедии амурский подросток и написал: «Завтра в 27 школе Благовещенска я сделаю тоже самое» (орфография и пунктуация сохранены – Ред.). Правоохранители отреагировали незамедлительно: утром 13 мая занятия в этой школе отменили, детей отпустили домой. Для проверки на место выехали оперативные службы города.

Информация о возможной стрельбе и взрыве в школе №27 не подтвердилась. Об этом доложили спецслужбы, которые проводили осмотр здания. После проверки занятия возобновили.

- Сотрудниками регионального УФСБ уже установлена личность гражданина, разместившего ложную информацию. Злоумышленник задержан по месту жительства совместной следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников полиции и УФСБ. Им оказался 17-летний житель Тамбовского района, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении молодого человека в полиции уже возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе УМВД по Амурской области. Он обвиняется в размещении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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