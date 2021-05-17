Второго амурчанина задержали за угрозу взорвать школу

Фото: телеграм-канал «Рокот»

Житель Благовещенска в чате популярной многопользовательской игры написал, что взорвёт школу. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Там же уточняется, что администраторы игры оказались людьми бдительными и законопослушными. Вовремя увидев сообщение, они сообщили о возможной угрозе в правоохранительные органы. Сейчас 23-летний благовещенец находится в изоляторе временного содержания.

Однако перед этим он успел записать видео с извинениями:

- Здравствуйте! Я извиняюсь за то, что написал глупости в игровом чате, за то, что написал, что совершу в школе плохое деяние… - говорит молодой человек в видеоролике. - Извиняюсь, я это не серьёзно.

В соцстетях уточняют, что в отношении благовещенца возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Корреспондент «КП – Благовещенск» обратился за комментарием в управление МВД по Амурской области, информацию обещали предоставить позднее.

Напомним, это уже второй житель Благовещенска, пошутивший о нападении на школу. Так, 13 мая благовещенскую школу №27 эвакуировали из-за аналогичной угрозы, появившейся в Сети.

В тот раз автором сообщения оказался 17-летний подросток из села Николаевка в Амурской области, его задержали в тот же день.

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