Жизнь автора ледовых открыток из Приамурья стала основой для короткометражного фильма

Роль ледового художника в фильме сыграл народный артист России Валерий Баринов. Фото: скриншот из фильма

История автора ледовых открыток из села Марково Амурской области легла в основу короткометражного фильма «Новогодняя открытка» (18+).

Дед Валера из Амурской области девять лед выходил на лёд реки Хомутинки и снегом рисовал открытки к Новому году. Одна работа занимала у него около недели, причём трудиться приходилось с обеда и до темноты. А чтобы открытка сохранялась подольше, ледовый художник периодически возвращался к ней, убирал и подчищал лишний снег.

Каждый год жители Приамурья с нетерпением ждали появления новой открытки. Однако в 2020 году случилось несчастье - 30 октября Валерий Мельников скончался, он не смог перенести коронавирусную инфекцию.

Тогда идею Валерий Константиновича подхватили по всей Амурской области. В честь него открытки на льду создавали в самых разных районах - в том числе на той самой реке Хомутинке. Традиция эта сохраняется в регионе до сих пор.

Теперь же Валерию Мельникову посвятили фильм, картину снял один из российских брендов. Сюжет фильма лишь отталкивается от оригинальной истории. Описание короткометражки на YouTube выглядит так:

«Огромная новогодняя открытка из снега на льду озера стала последней надеждой Ивана увидеть Таню. Она была стюардессой, а Ваня влюбленным в неё студентом. Под Новый год они расстались и потерялись навсегда. Он верил, что Татьяна увидит его открытку с борта самолета и вспомнит про него. Прошло много лет, про Ивана случайно узнали журналисты, и тогда случилась эта новогодняя история любви…».

Роль ледового художника в фильме сыграл народный артист России Валерий Баринов. Также участие в фильме приняли Тамара Акулова и Владимир Симонов.

Премьера «Новогодней открытки» состоялась 5 декабря. На момент публикации новости фильм посмотрели более 30 тысяч человек, она собрала почти 300 комментариев - преимущественно положительных:

«Большинство шедевров кинематографии не вызывают столько эмоций».

«Тяжёлый фильм, но одновременно сердечный и непритворный. Заставил задуматься о жизненных ценностях, но и оставил тёплое послевкусие. Спасибо вам, создатели».

«Спасибо Вам!Благодаря этому фильму, узнали про судьбу реального деда Валерия... Царство Небесное, вечная память!» - пишут комментаторы.

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