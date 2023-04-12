Убил жену и вызвал полицию: в Амурской области расследуют уголовное дело о гибели женщины

Когда словесные аргументы кончились, в ход пошли подручные средства. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очень часто бытовые ссоры заканчиваются уголовным делом. Не исключением стал и случай, о котором пойдет речь в материале «Комсомольской правды – Благовещенск». В Кувыкте Амурской области произошло убийство, а фигурантом уголовного дела стал муж погибшей. Что случилось между супругами? Читайте в материале.

События случились еще в конце января 2023 года. В поселке Кувыкта, что в Тындинском муниципальном округе, в доме на улице Первостроителей была семья, о которой ходила молва, что называется, «на весь район». Местные знали, что супруги ведут аморальный образ жизни – часто выпивают, устраивают скандалы, ссоры, доходило даже до драк. Вот и в этот раз муж и жена коротали очередной из вечеров за употреблением алкогольных напитков. В какой-то момент между 57-летним мужчиной и его возлюбленной возникла ссора. Когда словесные аргументы кончились, в ход пошли подручные средства, среди которых оказался нож.

Разъяренный супруг воткнул его в спину жены. После удара женщина скончалась прямо в квартире. Когда мужчина понял, что натворил, то сразу же вызвал полицию – чтобы сдаться. Приехавшим на место трагедии сотрудникам правоохранительных органов не оставалось ничего другого, как зафиксировать смерть местной жительницы.

Что же касается мужчины, свою вину он отрицать, конечно же, не стал. Более того, супруг раскаялся. Вероятно, такого исхода событий мужчина не ожидал. По факту убийства было заведено уголовное дело, где житель Кувыкты стал главный фигурантом. Амурчанина сразу же поместили в СИЗО.

На момент написания материала следователи собрали достаточную доказательную базу, и теперь уголовное дело направится в суд, где его рассмотрят по существу. Мужчина может лишиться свободы на срок до 15 лет.

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