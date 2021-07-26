«Был добрым и улыбчивым»: знакомая семьи погибшего амурского министра рассказала о нем

Александр Курдюков всегда помогал матери, никогда не бросал начатое Фото: соцсети

Ранее следственными органами СК РФ по Амурской области было принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по факту получения 17 июля травм министром цифрового развития Амурской области в одном из пансионатов, расположенных в пригороде Благовещенска, после которых он впоследствии скончался в больнице.

В настоящий момент следователями задержан подозреваемый в совершении преступления.

Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль.

Выяснилось, что жену министра зовут Наталья, и знакомые с семьей люди отзываются о Курдюковых крайне положительно.

- Саша с первых дней нашего общения мне очень понравился. Помогал маме во всех делах. Я спрашивала у Вали (мама Александра Курдюкова – Ред.) - откуда он все знает в строительстве. Она рассказывала, что его всему учил отец. Всегда вместе с ним познавал все работы. Мать гордилась его отношением к любой работе – что-то не получалось, он ломал и переделывал. Приезжал всегда с семьёй на дачу, детки крутились возле него. С друзьями приезжал, если один не мог сделать, - рассказала «Комсомольской правде» знакомая семьи.

По словам женщины, Александр Михайлович легко сходился с людьми, всегда был добрым и улыбчивым. Назначение его на должность министра не сильно обрадовало мать – мол, командировок много, дети редко будут видеть отца. У Натальи и Александра растут два мальчика – один пошел во второй класс, а второму исполнилось четыре года.

- Наталья с Александром с с 24 лет вместе, и как мама его говорила, дома у них ни одной бумажки не найти – везде порядок, лишней вещички нигде не валялось. Наташа всегда помогала свекрови, чему можно позавидовать, - отмечает амурчанка.

Подозреваемый – спортсмен Алексей Шкарин. Он – уроженец села Ивановка Амурской области. Кроме того, Шкарин – бывший сотрудник полиции. В 2013 году он получил звание мастера спорта России по пауэрлифтингу. Последние выступления Алексея на профессиональном уровне датированы мартом 2019 года, когда в Благовещенске состоялся Открытый чемпионат России по пауэрлифтингу. Тогда он выступал в весовой категории до 82,5 кг. Ранее он также участвовал в Открытом национальном Кубке AWPA-WPA (2017), Открытом Кубке Азии (2016), Открытом Кубке России (2015), кубке (2014) и чемпионате Дальневосточного федерального округа (2013).

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