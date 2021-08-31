Амурчанин требовал встречи с губернатором под угрозой уничтожения космодрома

За такое может грозить штраф до полумиллиона рублей или ограничение свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Благовещенска позвонил на телефон доверия амурского управления полиции и потребовал организовать ему встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Мужчина пригрозил, что если этого не произойдёт, 30 августа космодром «Восточный» будет уничтожен.

О происшествии «Комсомольской правде» сообщил собственный источник. По его информации, подобное нарушение 63-летний благовещенец совершил не впервые – звонивший уже был судим по статье 207 Уголовного Кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте».

Однако и на этот раз специалисты отнеслись к звонку всерьёз. Сообщение передали в отделение МВД России по ЗАТО Циолковский и далее – в службу безопасности «Роскосмоса». И пускай эвакуацию на «Восточном» не провели, но объекты космодрома обследовали вдоль и поперёк. Занимались этим сотрудники службы безопасности самостоятельно, не привлекая полицейских.

Сейчас все объекты космодрома «Восточного» работают в обычном режиме. Благовещенцу же грозит очередной суд – в отношении него возбудили очередное уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Если после расследования мужчине будет выдвинуто обвинение, то ему будет грозить штраф в 200-500 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период от года до 18 месяцев. Предусмотрены этой статьей Уголовного Кодекса РФ и иные виды наказания: ограничение свободы на срок до трёх лет либо принудительные работы на срок от двух до трёх лет. Решение по каждой конкретной ситуации принимает суд.

Напомним, это не первое подобное дело в Амурской области. В июле аналогичное дело было возбуждено из-за сообщения о минировании самолета в аэропорту Благовещенска. Оно оказалось ложным: специалисты аэропорта совместно с сотрудниками линейного пункта полиции в аэропорту Благовещенска и взрывотехниками Росгвардии Амурской области осмотрели воздушное судно и не нашли ни бомб, ни подозрительных предметов.

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