Второго фигуранта уголовного дела о гибели амурского полицейского пришлось вытаскивать из-за кровати

Расследование уголовного дела продолжается Фото: МВД России по Амурской области

Жителю Хабаровска предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Задержан второй фигурант уголовного дела о гибели Вячеслава Шевалье.

Следственными органами СК РФ по Амурской области предъявлено обвинение 34-летнему жителю Хабаровска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные изготовление, хранение и перевозка без цели сбыта наркотиков в крупном размере» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Следствием установлено, что в начале сентября обвиняемый вместе со своим знакомым приехали из Хабаровска в Амурскую область, где из дикорастущей конопли изготовили около 300 грамм гашишного масла, что является крупным размером. Вечером 11 сентября мужчины с веществом, упакованным в стеклянные банки, возвращались домой по федеральной автодороге «Амур». В районе 1664 километра автомобиль под управлением обвиняемого остановили сотрудники дорожно-патрульной службы с целью проверки имеющейся у них оперативной информации о возможной незаконной перевозке наркотиков. Подследственный проигнорировал законные требования инспектора, причинил последнему телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скрылся с места преступления. При этом перевозимые вещества он выбросил из автомобиля на дорогу. При осмотре места происшествия банки с наркотиком были обнаружены и изъяты следователем, проведенная экспертиза подтвердила наличие в них незаконного содержимого.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий, местонахождение водителя спустя несколько часов после произошедшего установлено в Еврейской автономной области. Мужчина задержан и доставлен в поселок Архара, где допрошен следователем. Подследственный дал признательные показания, которые подтвердил на месте преступления. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь на 15 сентября в Хабаровске задержан пассажир автомобиля – 31-летний мужчина, ранее судимый за кражу и разбой. Задержанный доставляется в Амурскую области для проведения необходимых следственных действий.

Как видно на кадрах оперативной съёмки, подозреваемый скрывался в квартире. От полицейских он пытался спрятаться под кроватью. Но его удалось найти. Сейчас мужчину транспортируют в Амурскую область для проведения следственных действий.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщалось ранее, 11 сентября около 23:00 на автодороге в Архаринском районе инспекторами дорожно-патрульной службы для проверки информации о возможной причастности водителя к незаконному обороту наркотиков был остановлен автомобиль «Тойота Аллион». Когда инспектор подошел к машине, водитель возобновил движение и причинил полицейскому, который пытался этому помешать, телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Водитель скрылся с места происшествия.

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