В Шимановске подросток вместе с женщиной подозреваются в убийстве двух человек

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Шимановске полицейские задержали подозреваемых в двойном убийстве – 50-летнюю женщину и 17-летнего подростка. Примечательно, что парень уже был судим раньше.

Оперативная информация полицейским поступила 28 сентября. Согласно ней, трагедия произошла в одном из частных домов по ул. Перская.выехав на место преступления, сущики нашли тело женщины 1976 года рождения, а после и погибшего мужчину 1981 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Подозреваемых задержали. Сейчас они находятся в ИВС.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в Завитинске вынесли приговор 24-летнему местному жителю. Он жестоко убил свою знакомую, несколько раз ударив ее ножом в шею. Причиной убийства стала ссора в состоянии алкогольного опьянения.

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