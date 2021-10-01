Ограбление века: в Благовещенске украли готовящийся шашлык на глазах у хозяев

Потерпевший пообещал найти похитителя по номерам автомобиля Фото: скриншот видео
На днях в Благовещенске произошло неординарное ограбление. В микрорайоне города кто-то похитил готовящийся шашлык. Произошедшее сняла на видео камера видеонаблюдения. Кадры быстро распространились по социальным сетям.
На видео виден мангал, на котором готовится мясо. В какой-то момент к месту подъезжает автомобиль, оттуда выскакивает человек в толстовке с капюшоном и забирает блюдо. Судя по комментариям авторов, шашлык забрали вместе с решеткой. После этого из ближайшего гаража выскакивает удивленный хозяин. На этом видео заканчивается.
Мужчина, снимающий запись, в нецензурной форме обещает найти похитителя по номерам автомобиля.
Амурчане в комментариях лишь посмеялись над произошедшем, называя кражу «ограблением века».
- Раньше так в общагах кастрюльки с борщом воровали.
- Это ж надо додуматься до такого.
- Ты - не ты, когда шашлычки замаячили.
- До чего народ оголодал, - пишут пользователи.
Мы обратились за комментарием в полицию Благовещенска. Там нам рассказали, что заявлений в полицию по данному факту не поступало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Благовещенска заметили мужчину, готовящего наркотики во дворе дома (подробности)
В Шимановске подросток вместе с женщиной подозреваются в убийстве двух человек (подробности)
Подростков, осквернивших мемориал в Свободном, может ждать до трех лет тюрьмы (подробности)