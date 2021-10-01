Ограбление века: в Благовещенске украли готовящийся шашлык на глазах у хозяев

Потерпевший пообещал найти похитителя по номерам автомобиля Фото: скриншот видео

На днях в Благовещенске произошло неординарное ограбление. В микрорайоне города кто-то похитил готовящийся шашлык. Произошедшее сняла на видео камера видеонаблюдения. Кадры быстро распространились по социальным сетям.

На видео виден мангал, на котором готовится мясо. В какой-то момент к месту подъезжает автомобиль, оттуда выскакивает человек в толстовке с капюшоном и забирает блюдо. Судя по комментариям авторов, шашлык забрали вместе с решеткой. После этого из ближайшего гаража выскакивает удивленный хозяин. На этом видео заканчивается.

Мужчина, снимающий запись, в нецензурной форме обещает найти похитителя по номерам автомобиля.

Амурчане в комментариях лишь посмеялись над произошедшем, называя кражу «ограблением века».

- Раньше так в общагах кастрюльки с борщом воровали.

- Это ж надо додуматься до такого.

- Ты - не ты, когда шашлычки замаячили.

- До чего народ оголодал, - пишут пользователи.

Мы обратились за комментарием в полицию Благовещенска. Там нам рассказали, что заявлений в полицию по данному факту не поступало.

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