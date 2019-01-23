Управление ветеринарии: Собаки из приюта в Чигирях умерли от истощения

СЕГОДНЯ 05:59 2019-01-23T08:39:36+03:00

Опасных инфекций, в том числе бешенства, у них не нашли

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Объявили причину смерти почти 50 собак из приюта «Дружок» в селе Чигири. Вскрытие проводили специалисты областной ветлаборатории.

«Исследования не выявили у животных опасных инфекций, в том числе бешенства. Патологоанатомический диагноз - истощение», - сообщают специалисты управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области в «Инстаграме».

Напомним, скандал разразился на прошлой неделе из-за ужасной работы приюта, где содержались собаки, пойманные по условиям муниципального контракта. Собаки умирали от голода, хотя, по словам побывавших там волонтеров, корм здесь был. Вот только несчастных животных, как выяснилось, никто не кормил.

После проверки прокуратуры на предпринимателя Вячеслава Золотарева, которому принадлежит приют, завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. В то время, когда все это случилось, мужчина находился в другой стране. Заботу о выживших собаках взяли на себя благовещенские зоозащитники. Напомним также, что на площадке change.org была создана петиция - люди хотят привлечь как можно больше внимания к случившемуся, чтобы виновные были наказаны. К слову, петицию подписали уже более 50 тысяч человек.

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