2019-04-20T11:04:24+03:00
Происшествия

В Благовещенске мальчик, покусанный собаками, пришел в себя

Ребенка перевели из реанимации
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Улучшилось состояние мальчика, который пережил нападение стаи бродячих собак в одном из районов Благовещенска. Как сообщил достоверный источник, ребенок пришел в сознание. Сейчас его перевели из реанимации в общую палату центра детской политравмы Амурской областной детской клинической больницы.

Как сообщалось ранее, ЧП случилось в районе хлопкопрядильной фабрики 11 апреля. По словам очевидцев, спас ребенка проезжавший мимо мужчина. Он увидел, что «мальчика буквально грызут собаки», и отогнал животных.

Ребенка пришлось оперировать несколько часов. По словам врачей, ребенок остался в живых просто чудом. Помощь оказывали пятеро специалистов, включая окулиста и челюстно-лицевого хирурга. Несколько дней мальчик провел в реанимации.

Происшествие вызвало широкий резонанс, даже звучали предложения ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. В мэрии Благовещенска решили экстренно начинать отлов бродячих животных. Выполнять эту работу будет муниципальное предприятие ГСТК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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