На Крещение в Благовещенске оборудуют три купели

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:55:30+03:00

У мест купания будут дежурить спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции

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На Крещение для жителей областного центра оборудуют три купели: на реке Зея (ул.Амурская,1), реке Амур (пер. Святителя Иннокентия,1), а также в селе Белогорье. Возле каждой проруби будут выставлены посты спасателей. Кроме того, у мест купания будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции.

- Самый большой поток желающих окунуться в купели традиционно ожидается на реке Зея в районе ул. Амурской, 1. Для удобства жителей и гостей города, в районе купелей будут установлены теплые палатки с лавочками, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

По периметру купели специалисты МКП «ГСТК» обустроят деревянный настил и леерное ограждение, также здесь будет установлено освещение.

Купель на ул. Амурской, 1 будет открыта с 18 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU