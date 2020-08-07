Путепровод в Свободном реконструирует строитель мостов через Амур и Зею

Свободненцы ждали нового путепровода почти два года. Фото: instagram.com/v_konstantinov_svb/

Реконструкция путепровода в Свободном стартует в 20-х числах августа. За работу возьмется компания, которая построила трансграничный мост через Амур и возводит новый мост через Зею в Благовещенске. Об этом сообщил мэр города Владимир Константинов.

Напомним, автомобильный мост над железнодорожными путями по улице Михайло-Чесноковской в Свободном рухнул 9 октября 2018 года. В этот момент по нему проезжал грузовик с песком. Почти два года потребовалось на выяснение обстоятельств, подготовительные работы и начало реконструкции.

- До этого была проделана колоссальная работа: от отстаивания необходимости его восстановления, принятия решений об источниках финансирования работ до создания подробнейшей проектно-сметной документации и ее согласования в госэкспертизе, - подчеркнул Владимир Константинов.

В четверг, 6 августа, подвели итоги аукциона по восстановлению автомобильного моста. Подрядчиком стала компания УСК «Мост». Не позднее 16 августа будет заключен контракт и компания приступит к подготовительным работам.

Согласно проектно-сметной документации, реконструируемый мост будет длиной 173 метра, а сам путепровод 164,7 метра и шириной 12,9 метра с двумя полосами для движения. Запланированная ширина проезжей части – 6 метров. Все пролетные строения возведут из стали, а дорожную одежду выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Мэр города пообещал, что контроль на стройке будет жесточайший.